Homem morre após bater na traseira de carreta e capotar em rodovia de Lençóis Paulista

Vítima, de 45 anos, bateu na traseira de uma carreta de transporte de madeira. Com o impacto, o veículo foi projetado para o canteiro central e capotou. Um homem de 45 anos morreu em uma batida entre um carro e uma carreta, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lençóis Paulista (SP). O caso aconteceu na altura do quilômetro 309, na tarde de sábado (28).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima dirigia um o veículo quando bateu na traseira de uma carreta de transporte de madeira. Com o impacto, o veículo foi projetado para o canteiro central e capotou.

O homem chegou a ser socorrido pelos bombeiros e pelo SAMU, sendo levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista da carreta não se feriu. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool no sangue.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente. A Polícia investiga o caso.

