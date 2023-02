Homem morre após cair de moto e ser atropelado na Rodovia Anhanguera em Jardinópolis, SP

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10) próximo ao acesso para a Rodovia Arthur Costacurta. Chovia no momento. Um homem morreu após cair da moto e ser atropelado na noite de sexta-feira (10) na Rodovia Anhanguera (SP-330) em Jardinópolis (SP).

Segundo informações da Entrevias, concessionária que administra o trecho, o acidente aconteceu no quilômetro 326 da pista, em direção a Sales Oliveira (SP).

Por motivos a serem esclarecidos, a vítima caiu da moto próximo ao acesso para a Rodovia Arthur Costacurta e acabou atingida por veículos que vinham atrás. Chovia no momento.

Equipes da concessionária foram acionadas para o socorro, mas o homem não resistiu.

Por causa dos trabalhos de resgate, retirada do veículo e da perícia, a faixa da esquerda ficou interditada até o início da madrugada deste sábado (11), mas não houve congestionamento.

