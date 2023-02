Homem morre após caminhão carregado de maçãs tombar em rodovia da Serra de SC

Segundo a PMRv, veículo saiu da pista em um trecho sinuoso e em declive da SC-114 em São Joaquim. Também chovia forte no momento do acidente. Anderson Silva morreu após tombar caminhão carregado de maçãs

Um homem de 32 anos morreu após o caminhão conduzido por ele tombar na SC-114 em São Joaquim, na Serra catarinense. O veículo estava carregado de maçãs, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

O acidente aconteceu no fim da tarde de sexta-feira (10), no km 298 da rodovia. Anderson Silva, como a vítima foi identificada, morreu no local.

O velório está previsto para começar na tarde deste sábado, em Lages, na mesma região.

Segundo a polícia, o caminhão saiu da pista em um trecho sinuoso e em declive da rodovia. Também chovia forte no momento do acidente.

Caminhão tombou em trecho sinuoso da rodovia em São Joaquim

Repercussão nas redes

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Anderson Silva.

“Muita coisa na vida não se explica, mas vou ficar com as boas lembranças. Desde pequenos éramos amigos, então passamos muitos momentos juntos. Muitos jogos de futebol na antiga quadra do Manoel Cruz , moleque bom de bola”, comentou Felipe Flores.

Já o primo Marcio Iran escreveu: “Meu irmão, não vai ser fácil acreditar. Em pensar que falei com você ontem ,você estava tão feliz”.

