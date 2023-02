Homem morre após carro sair da pista e capotar na RN-023 em Touros

José Maria dos Santos, de 52 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Outras duas pessoas que estavam no veículo foram levadas para hospitais. Acidente aconteceu na RN-023, em Touros, próximo à BR-101

Um homem morreu após o carro em que estava sair da pista na RN-023, na altura do município de Touros, no litoral Norte do RN, e capotar diversas vezes.

A vítima foi identificada como José Maria dos Santos, de 52 anos. Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente e foram socorridas e levadas para hospitais.

Segundo o Comando de Polícia Rodoviária Estadual do RN (CPRE), o veículo do tipo Celta, de cor preta, saiu da pista nas proximidades do distrito de Santa Luzia, por volta das 10h. O trecho é próximo à BR-101.

Um dos ocupantes do carro, José Maria dos Santos, morreu na hora.

Outra ocupante, também de 52 anos, foi atendida e levada em seguida para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Touros e seguiu depois para o Pronto-socorro Clóvis Sarinho, em Natal. Um adolescente de 16 anos também foi levado para o Hospital Municipal de Touros.

Além do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, estiveram na ocorrência equipes do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e da Polícia Civil.

