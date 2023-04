Homem morre após colisão entre motocicleta e carro em Iracema, ao Sul de Roraima

Francisco das Chagas Araújo Salazar, tinha 46 anos. O acidente aconteceu na noite dessa quinta-feira (30), na avenida Rio Branco. Corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Boa Vista.

Vanessa Fernandes/g1 RR/Arquivo

Um homem identificado como Francisco das Chagas Araújo Salazar, de 46 anos, morreu na noite dessa quinta-feira (30) após uma colisão entre a motocicleta que ele conduzia e um carro. O acidente aconteceu em Iracema, município localizado ao Sul de Roraima.

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 21h30. A vítima trafegava pela avenida Rio Branco quando houve a batida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para levar a vítima ao Hospital Estadual Vereador José Guedes Catão, em Mucajaí. No entanto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar na unidade de saúde.

Ainda de acordo com a PM, não foi possível obter informações sobre as circunstâncias que provocaram o acidente. O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil de Mucajaí.

