Homem morre após invadir casa e lutar com morador em Marília

Caso ocorreu na noite desta sexta-feira (10) na zona norte da cidade. Invasor desmaiou ao lutar com o morador e chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Um homem de 27 anos morreu após invadir uma casa e ser agredido pelo morador na noite de sexta-feira (10), na zona norte de Marília (SP).

Segundo a Polícia Civil, o rapaz pulou o muro dos fundos da casa e entrou pela porta da sala. A polícia informou que, dentro do imóvel, houve luta corporal com o morador da residência e o invasor desmaiou.

Ele chegou a ser socorrido pelo próprio morador e por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no local.

O caso foi registrado como violação de domicílio e homicídio em legítima defesa e é investigado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, apenas o laudo do Instituto Médico Legal (IML) poderá apontar a causa da morte.

