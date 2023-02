Homem morre após levar choque elétrico e cair de telhado em Porto Nacional

Vítima teria encostado em um fio de energia da placa solar que estava fazendo manutenção. Bombeiros o encontrou com sangramentos, fraturas e sem sinal de vida. Acidente aconteceu em Porto Nacional

Um homem de 30 anos morreu nesta terça-feira (7) após receber um choque elétrico durante um serviço em um telhado. O caso aconteceu em Porto Nacional, na região central do estado.

De acordo com os bombeiros, por volta de meio dia, Antônio Filho Barbosa dos Santos estava fazendo a manutenção da placa solar na cobertura do telhado de uma empresa na Avenida Mãe Dedé.

Uma pessoa que trabalhava com a vítima disse que Antônio teria encostado em um fio de energia da placa solar. Quando levou o choque, acabou caindo do telhado.

Os bombeiros o encontraram com sangramento na boca e nariz, sem pulso e sem sinal de respiração. Na queda, a vítima ainda apresentava uma fratura na perna esquerda.

Ao constatarem a morte, a perícia foi acionada para analisar o local e confirmar as causas do acidente.

