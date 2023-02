Homem morre após moto ser atingida por carro na BR-153

Motociclista tinha 32 anos e morreu no local, antes de ser socorrido. Colisão aconteceu no km 332, no município de Guaraí. Motociclista morre ao ser atingido por carro na BR-153

Divulgação/PRF

Um homem, de 32 anos, morreu após a moto em que ele conduzia ser atingida por um carro, na BR-153. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (3), no km 332, no município de Guaraí.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência por volta das 22h40. Segundo as informações, os dois veículos seguiam em sentidos opostos da rodovia e bateram de frente. Não há detalhes sobre as causas da colisão.

Segundo a polícia, o motociclista morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico. O condutor do veículo sofreu ferimentos leves.

