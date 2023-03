Homem morre após motocicleta cair em vala às margens de rodovia em SC

Vítima de 37 anos perdeu o controle da direção e saiu da BR-101 em Içara, no Sul catarinense. Homem morreu após moto sair de rodovia e parar em vala em SC

Corpo de Bombeiros/ Divulgação

Um motociclista de 37 anos morreu na manhã deste sábado (11) após perder o controle da direção, sair da pista e cair em uma vala às margens da BR-101 em Içara, no Sul catarinense.

Segundo o Corpo de Bombeiros, acionado para atendimento, o homem já estava sem sinais vitais quando os socorristas chegaram no local. Foi verificado politraumatismo.

A Polícia Científica também foi chamada para a ocorrência. De acordo com os bombeiros, a vítima estava sozinha.

Nas redes sociais, familiares lamentaram a morte de Márcio Ronsani, como foi identificado. Ele era morador do bairro Barracão, em Morro da Fumaça.

“Que Deus te receba de braços abertos”, escreveu uma amiga.

Marcio Ronsani morreu após acidente de moto em SC

Redes sociais/ Reprodução

Vittorio Ferla