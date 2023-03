Homem morre após se afogar em lago na zona Oeste de Boa Vista

Caso aconteceu na tarde desse sábado (25), no bairro João de Barro. A vítima, de 38 anos, foi socorrida pelo Samu, mas não resistiu. Militares dos Bombeiros e agentes do Samu durante ação, no bairro João de Barro.

Arquivo pessoal

Um homem, de 38 anos, morreu após se afogar em um lago do bairro João de Barro, zona Oeste de Boa Vista. O caso aconteceu na tarde desse sábado (25), na avenida Dom Aparecido José Dias.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h19 para atender a ocorrência. Quando chegou ao local, o corpo da vítima já havia sido retirado do lago por moradores da região.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local. Os socorristas ainda tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu e morreu.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado e fez a remoção do corpo do homem.

Vittorio Ferla