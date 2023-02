Homem morre após se afogar no Litoral Sul sergipano

A informação foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que prestou socorro à vítima. Um homem de 39 anos morreu neste sábado (4), vítima de afogamento, em uma região de difícil acesso na Praia do Saco, em Estância, no Litoral Sul de Sergipe. A informação foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que prestou socorro à vítima.

De acordo com testemunhas, o homem estava em um veículo quando a maré subiu e ocorreu o afogamento.

Ele chegou a ser resgatado e foi socorrido, mas não resistiu. O corpo será levado para o Instituto Médico Legal, em Nossa Senhora do Socorro.

