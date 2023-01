Homem morre após ser atacado com facão em frente a rodoviária em SC; VÍDEO

Segundo a Polícia Civil, crime em Nova Erechim, no Oeste, teria sido cometido por ciúmes. Namorada da vítima também foi atingida, mas passa bem. Homem morre após ser atacado com facão em SC

Um homem de 37 anos morreu após ser esfaqueado em frente a uma rodoviária em Nova Erechim, no Oeste catarinense. Um vídeo, confirmado pela Polícia Civil, neste domingo (29), mostra a vítima sendo atacada na rua, onde bebia com a namorada (assista acima). O suspeito fugiu do local.

Os golpes de facão atingiram diversas partes do corpo de Fábio Renato Moraes da Silva, como a vítima foi identificada. Um dos braços quase foi decepado, segundo a polícia.

O caso aconteceu no final da tarde de sábado (28), no Centro da cidade.

A Polícia Civil acredita que o crime tenha sido praticado pelo ex-namorado da companheira de Fábio, que teria ficado com ciúmes ao ver a mulher junto com a vítima. Os dois estavam bebendo na rua. O homem era natural de Saudades, na mesma região.

A mulher também foi atacada, mas não teve ferimentos graves.

Crime aconteceu em frente a uma rodoviária

Após os ataques, o suspeito fugiu. Até a última atualização da matéria, ele não havia sido preso.

O caso está sendo investigado pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Maravilha, no Oeste catarinense.

