Homem morre após ser atropelado em Caxias do Sul; VÍDEO

Um homem de 53 anos morreu após ser atropelado por um carro em Caxias do Sul, na Serra, durante a noite de segunda-feira (13). Ele foi identificado pela Polícia Civil como Marcos Aurélio Abreu.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela Polícia Civil mostram o momento do atropelamento. Abreu caminhava pela Rua Domingos Chies, no bairro Interlagos quando, por volta das 23h20, sobre a pista de rolamento, é atingido pelo veículo, que não para.

Segundo a Polícia Civil, o automóvel era conduzido em alta velocidade. Há suspeita de que o motorista estivesse participando de um racha.

Agora, a polícia trabalha para identificar o suspeito de estar dirigindo o veículo que atingiu Abreu.

