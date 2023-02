Homem morre após ser atropelado em pista da Rodovia Anhanguera em São Simão, SP

A própria motorista chamou a polícia para pedir socorro para a vítima na noite de quinta-feira (9), mas ela não resistiu à gravidade dos ferimentos. Um homem morreu após ser atropelado na noite de quinta-feira (9) na Rodovia Anhanguera (SP-330) em São Simão (SP). A própria motorista do carro que o atingiu acionou o socorro, mas ele não resistiu.

O acidente aconteceu por volta das 21h, no quilômetro 273, sentido capital-interior.

Segundo o boletim de ocorrência, a motorista, de 42 anos, contou que o homem estava na faixa de rolamento da pista e que não houve tempo de evitar o atropelamento. Ela chamou a Polícia Militar e pediu socorro para a vítima.

O homem foi levado a um hospital em Cravinhos (SP). Por causa da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE), mas não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação.

