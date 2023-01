Homem morre após ser atropelado por carro em Alto Alegre, ao Norte de Roraima

Denivaldo Manduca da Silva, de 33 anos, estava bebendo com mais duas pessoas próximo ao local do acidente. Segundo testemunhas, o homem entrou na frente do carro

Um homem, de 33 anos, identificado como Denivaldo Manduca da Silva foi atropelado por um carro na noite dessa segunda-feira (30) na RR-235, quilômetro 85, no município de Alto Alegre, ao Norte de Roraima.

Segundo uma testemunha que estava passando no local na hora do acidente, a vítima entrou na frente do carro.

A testemunha junto com o motorista do carro foram atrás de internet para comunicar a polícia em um sítio próximo da rodovia. Segundo o dono do sítio, mais cedo a vítima estava bebendo com mais duas pessoas próximo ao local do acidente.

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo.

