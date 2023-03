Homem morre após ser atropelado por lancha em represa de Rifaina, SP

Vítima teria caído da embarcação antes de sofrer acidente neste sábado (11). Corpo foi encontrado a 7 metros de profundidade e apresentava diversos ferimentos. Acidente ocorreu neste sábado (11) em represa de Rifaina (SP)

Geraldo Neto/EPTV

Um homem morreu após ser atropelado por uma lancha na tarde deste sábado (11) na represa de Rifaina (SP).

A vítima, que ainda não foi identificada, teria caído da embarcação antes de sofrer o acidente, apontam informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, junto à Guarda Civil Municipal.

Na lancha, estariam amigos do homem. Equipes de guarda-vidas da Prefeitura foram acionadas e encontraram o corpo a sete metros de profundidade.

Segundo o guarda-vidas José Vitor Ferreira Cirino, que participou da ação, a vítima apresentava diversos ferimentos, o que indica que pode ter sido atingida pela hélice da embarcação.

“Um mergulhador achou a pulseira do relógio da vítima, que foi encontrada de bruços. Começamos a mergulhar naquela área. Ele estava com escoriações no ombro, orelha, nuca e costas”, contou o guarda-vidas.

À produção da EPTV, a Capitania Fluvial Tietê Paraná, vinculada à Marinha do Brasil, disse que equipes foram deslocadas até o local para apurar as circunstâncias do acidente.

O piloto da lancha compareceu à Delegacia de Polícia da cidade para prestar depoimento.

