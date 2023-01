Homem morre após ser atropelado por trem e ter a perna dilacerada em São Vicente, SP

Corpo foi encontrado perto da linha férrea no bairro Samaritá, em São Vicente. PM, Samu e Instituto de Criminalística atenderam o caso

Um homem morreu após ser atropelado por um trem e ter a perna dilacerada em São Vicente, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, próximo à Estrada no Paratinga, no bairro Samaritá.

A Polícia Militar informou ter sido acionada para atender uma ocorrência e, ao chegar no local, encontrou o corpo da vítima sobre o trilho e com a perna dilacerada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local.

A Prefeitura de São Vicente informou que o homem aparentava ter aproximadamente 40 anos. A identidade dele, porém, não foi informada. O Instituto de Criminalística também esteve no local para averiguar o caso, que foi registrado no 3° Distrito Policial (DP) de São Vicente como encontro de cadáver.

Por meio de nota, a Rumo, empresa responsável pela ferroviária, lamentou o ocorrido, disse que acionou as autoridades policiais e que está colaborando com as investigações.

