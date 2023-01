Homem morre após ser baleado na zona sul de Marília

Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Juarez Sampaio, teria sido atingida por três tiros e morreu no local. Um homem de 54 anos morreu após ser baleado na manhã deste domingo (29), no bairro Nova Marília, na zona sul da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência na rua Doutor Vitor Gianvechio, por volta das 8h.

No local, os policiais encontraram o corpo de um homem no chão. A vítima, identificada como Juarez Sampaio, teria sido baleada por três tiros e morreu no local.

A Polícia Técnico-Científica foi até o local e apreendeu um aparelho celular e um tablet, que estavam com a vítima. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Ferla