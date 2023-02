Homem morre após ser esfaqueado na zona Oeste de Boa Vista

Robison Bahia da Silva tinha 41 anos e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Um homem, de 36 anos, foi preso suspeito de cometer o crime. Corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML)

Alan Chaves/G1 RR/Arquivo

Um homem identificado como Robison Bahia da Silva, de 41 anos, morreu após ser esfaqueado na madrugada deste domingo (19), no bairro Nova Cidade, zona Oeste de Boa Vista. Outro homem, de 36 anos, foi preso por suspeita de cometer o homicídio.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h30 para atender a ocorrência de esfaqueamento e, quando chegou ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava realizando os primeiros socorros à vítima.

Foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar na vítima, mas o homem não resistiu e morreu ainda no local. A Perícia e a Delegacia Geral de Homicídios (DGH) também foram acionados.

O suspeito do crime foi contido por moradores da região até a chegada dos policiais. Ele foi levado até o Hospital Geral de Roraima (HGR) pois apresentava um ferimento na cabeça causado pelos moradores.

Após receber o atendimento médico, o suspeito foi conduzido até o 5º Distrito Policial, onde o caso foi registrado para as medidas cabíveis. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

valipomponi