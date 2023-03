Homem morre após ser esmagado pelo próprio carro em acidente envolvendo dois veículos

Acidente aconteceu na estrada entre Buriti e São Sebastião do Tocantins, no Bico do Papagaio. Acidente deixou uma pessoa morta e duas feridas

Reprodução/Redes Sociais

Um homem morreu esmagado pelo próprio carro após uma batida envolvendo dois veículos na Avenida Padre Stanislau, entre Buriti e São Sebastião do Tocantins, no Bico do Papagaio. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (29).

A Polícia Militar informou que os dois veículos seguiam no mesmo sentido, de Buriti para São Sebastião quando acabaram colidindo. Ainda não há informação sobre as causas do acidente.

Em um dos veículos estavam dois homens que foram socorridos com vida e levados para o hospital sem ferimentos graves. O carro deles tombou e parou em cima do canteiro central da avenida.

No outro veículo estava um homem idoso que acabou sendo arremessado para fora e esmagado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A PM informou que o trecho foi isolado até a realização da perícia. Depois o corpo foi recolhido pelo IML.

