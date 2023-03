Homem morre após ser ferido com facada durante discussão com a família em Guararema

Segundo a médica que atendeu a vítima, o homem teria sofrido uma perfuração, possivelmente de faca, na região cervical, próximo ao pescoço. A companheira do homem e o enteado são investigados pela polícia. Delegacia de Polícia de Guararema

Um homem de 45 anos morreu após ser ferido com uma faca durante uma discussão com a família em um apartamento no bairro Ipiranga, em Guararema, na sexta-feira (3). Segundo a Polícia Civil, a esposa e o enteado da vítima são investigados.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pela Santa Casa de Guararema. No local, os policiais foram informados que, por volta das 18h de sexta, a vítima foi transferida da unidade de saúde para o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, por causa da gravidade dos ferimentos. Segundo a médica que atendeu o homem, ele teria sofrido uma perfuração, possivelmente de faca, na região cervical, próximo ao pescoço.

A equipe médica não soube informar a identidade da pessoa que socorreu a vítima. Já os funcionários do Hospital Luzia de Pinho Melo informaram à PM que o homem morreu durante atendimento médico.

Em depoimento na delegacia, a companheira da vítima alegou que, durante um desentendimento com o homem, ela foi agredida e ficou desacordada. Ela também disse que não presenciou a sequência dos fatos e que, ao retomar a consciência, o companheiro não estava no local.

A mulher ainda afirmou que a filha da vítima, de 12 anos, estava no local, mas não foi indagada sobre o que de fato aconteceu. Segundo a esposa, o enteado da vítima também estava no local, mas ela disse que não sabe se houve desentendimento entre o companheiro e seu filho. O enteado da vítima, também segundo ela, fugiu do local e não há informações de seu paradeiro.

Uma faca que estava no apartamento foi apreendida e a perícia foi acionada. O caso foi registrado na delegacia de Guararema como homicídio e segue em investigação. Ninguém foi preso.

