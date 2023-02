Homem morre após veículo bater em muro de igreja no município de Graccho Cardoso

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Homem morre após carro bater em muro de igreja

CB/SE

Um homem morreu, no final da manhã desta quarta-feira (1º), após o veículo que ele dirigia bater no muro de uma igreja no município de Graccho Cardoso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Instituto Médico Legal informou que foi acionado para buscar o corpo.

Vittorio Rienzo