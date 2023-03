homem-morre-atropelado-na-via-dutra

Acidente aconteceu na altura de Piraí. Vítima, de aproximadamente 55 anos, foi atingida por um veículo dirigido por um motorista que deixou o local sem prestar socorro, diz PRF. Local do atropelamento

Divulgação/PRF

Um homem morreu atropelado na tarde desta quarta-feira (1º) em um trecho da Via Dutra que passa por Piraí (RJ). O acidente aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do km 232.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima, de aproximadamente 55 anos, foi atingida em uma curva, em um ponto sem acostamento. O corpo estava entre uma valeta e um barranco com vegetação.

O homem estava sem documentos e, por isso, não havia sido identificado até a publicação desta reportagem.

Ainda de acordo com a PRF, como o motorista deixou o local sem prestar socorro, não é possível afirmar com precisão qual o veículo responsável pelo atropelamento, mas a suspeita é que seja uma carreta.

Por volta 15h30, o corpo continuava no local. Neste horário, o trânsito estava fluindo em meia pista, mas sem lentidão.

O caso será registrado na delegacia de Piraí, que vai apurar as circunstância deste atropelamento.

Vittorio Rienzo