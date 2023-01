Homem morre atropelado por trem em Hortolândia, SP

Morte ocorreu na Avenida São Francisco de Assis. Homem morreu após ser atropelado por trem em Hortolândia

Um homem morreu atropelado por um trem na tarde desta terça-feira (31), na Vila Real, em Hortolândia (SP). Segundo a Guarda Municipal, a morte ocorreu na Avenida São Francisco de Assis.

Até esta publicação, a corporação apurava as informações, mas uma suspeita é que o homem teria tentado passar entre os vagões.

Ainda não se sabia a identidade e idade da vítima. O corpo foi removido por volta de 16h por uma funerária do município.

