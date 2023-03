homem-morre-atropelado-por-trem-em-volta-redonda

Acidente aconteceu no bairro Siderville. Segundo a Polícia Civil, vítima, de 34 anos, já estava sem vida quando o socorro chegou ao local. Um homem morreu atropelado por um trem na noite de quarta-feira (1º), em Volta Redonda (RJ). O acidente aconteceu na Rua Citusa, no bairro Sidervile.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 34 anos, já estava sem vida quando o socorro chegou ao local.

A cena do acidente passou por uma perícia para ajudar a Polícia Civil nas investigações e, em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro Três Poços.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda.

Procurada pelo g1, a MRS Logística, concessionária responsável pela linha férrea, lamentou o ocorrido. Leia a nota na íntegra:

“Infelizmente confirmamos o fato, ocorrido em trecho corrido, área destinada exclusivamente à operação ferroviária, onde é proibida a presença de pessoas. A composição circulava na velocidade adequada para o trecho, considerando os procedimentos de segurança, e, ao avistar o envolvido próximo aos dormentes, o maquinista aplicou o freio de emergência. Não foi possível parar a composição a tempo, pois, por conta de seu peso e tamanho, o trem pode precisar de até 1 quilômetro para parar totalmente. Reforçamos que a travessia da linha férrea deve ser feita sempre pelas passagens oficiais.”

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Rienzo