Homem morre baleado após reagir a intimação e agredir oficial de Justiça em Mogi Mirim, diz Guarda

Intimado agrediu oficial e GCMs com cabo de enxada antes de ser alvejado na noite de domingo, diz boletim. As armas e os objetos usados pelo suspeito em Mogi Mirim foram apreendidos

Polícia Civil

Um homem de 42 anos morreu baleado por guardas municipais na noite deste domingo (12) em Mogi Mirim (SP). Segundo a Guarda, os agentes efetuaram os disparos depois que o homem agrediu um oficial de Justiça que entregava uma medida protetiva.

O caso aconteceu no bairro Morro Vermelho. De acordo com o boletim de ocorrência, com base em relatos dos GCMs, o oficial foi entregar uma intimação de afastamento do lar, motivada por denúncia de agressão contra a mulher do intimado.

O homem teria recebido o oficial de Justiça com agressividade e ido para cima dele com um cabo de enxada. Os guardas foram acionados, mas o suspeito não obedeceu às ordens e também agrediu os agentes com um cabo de madeira.

Ainda segundo o boletim, foram usadas armas não letais para tentar conter o homem, mas ele se desvencilhou e seguiu para agredir novamente um guarda. Nesse momento, foi baleado na região do abdômen.

Bombeiros civis socorreram o baleado e o levaram à Santa Casa da cidade, mas ele não resistiu aos ferimentos.

As armas e os objetos usados pelo suspeito foram apreendidos, e o caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Mirim.

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Rienzo