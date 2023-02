homem-morre-baleado-e-outro-fica-ferido-no-bairro-ferradura-mirim-em-bauru

Vítimas estavam em casa utilizada por usuários de drogas, segundo o boletim de ocorrência. Em outro caso, no bairro Nova Esperança, outro homem foi baleado. Caso registrado como homicídio e tentativa de homicídio será investigado pela Polícia Civil de Bauru (SP)

Um homem morreu e outro ficou ferido, ambos vítimas de disparos de arma de fogo, em uma casa utilizada por usuários de drogas no bairro Ferradura Mirim, em Bauru (SP), na madrugada desta quarta-feira (22).

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio e até as 9h30 ninguém havia sido preso. Conforme o boletim de ocorrência, os disparos foram efetuados por volta das 2h30.

A identidade das duas vítimas ainda é apurada pela Polícia Civil. O homem que morreu, com marca de tiro no queixo, não tinha documentos.

Já o sobrevivente, que tem um ferimento na bochecha, apresentou dados pessoais imprecisos, que não bateram, segundo o boletim de ocorrência.

Ele também relatou aos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que desconhece a pessoa que acabou morta no imóvel com ele, conforme o registro policial.

A equipe de socorristas, que chamou a Polícia Militar, encontrou a vítima que sobreviveu na Avenida Cruzeiro do Sul.

O homem disse que estava em sua residência quando alguém passou atirando e contou que havia outra vítima no interior da casa. A pessoa que morreu foi encontrada caída na sala.

O homem baleado foi levado para atendimento médico e precisou ficar internado. O local passou por perícia e foram requisitados exames ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado.

Outro baleado

Na mesma noite outra pessoa foi baleada em Bauru, mas no bairro Nova Esperança. Um homem, que levou tiro na perna, disse que um desconhecido chegou perto dele, na rua, disparou e saiu correndo, segundo a Polícia Militar.

