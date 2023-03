Homem morre baleado pela polícia após impedir socorro a mulher agredida e atacar PMs em Santa Ernestina, SP

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, homem agrediu e matou mulher dentro de casa na noite de sexta-feira (24). Uma mulher de 43 anos morreu na noite de sexta-feira (24) em Santa Ernestina (SP) após ser agredida pelo companheiro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito, de 46 anos, foi morto ao atacar policiais militares que tentavam ajudar no socorro à vítima.

O crime aconteceu no bairro Bela Vista. Policiais militares foram acionados por uma equipe do posto de saúde municipal, que estava no local para socorrer a mulher ferida, mas foi barrada de prestar auxílio pelo companheiro dela.

Ao chegarem ao local, os policiais ouviram gritos de dentro da casa. Em seguida, de acordo com a SSP, o homem partiu para cima dos agentes com objetos nas mãos. Um dos PMs reagiu e atirou para conter o suspeito. Ele foi atingido e morreu no local.

Segundo a secretaria, o homem estava com uma faca e um pedaço de pau.

A mulher chegou a ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

A faca e o pedaço de pau que estavam com o suspeito e a arma do policial foram apreendidos.

O caso foi registrado pela Delegacia de Taquaritinga (SP) como morte decorrente de intervenção policial e feminicídio.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

valipomponi