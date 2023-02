Homem morre carbonizado e outro fica ferido após carro colidir em guarda rail e pegar fogo em RR

Acidente aconteceu nessa segunda-feira (13), no km 66 da BR-401, que liga Boa Vista ao município de Bonfim. A vítima, de 55 anos, ainda não foi identificada. Veículo pegou fogo após colidir em um guard rail, na BR-401, em Roraima.

PRF/Divulgação

Um homem, de 55 anos, morreu carbonizado e outro, de 39, ficou ferido após o carro em que estavam colidir em um guard rail e pegar fogo, no km 66 da BR-401, que liga Boa Vista ao município de Bonfim, em Roraima. O acidente aconteceu nessa segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 8h40. O veículo havia saído de Bonfim, ao Norte de Roraima, e trafegava em sentido a Boa Vista.

Durante o trajeto, o carro colidiu contra um guarda rail, uma defesa metálica localizada na borda da pista para minimizar a gravidade de um acidente. Em seguida, o veículo saiu da pista e entrou em chamas.

Além do condutor, o carro também era ocupado por um homem, de 39 anos. A vítima apresentava alguns ferimentos leves e foi socorrida por moradores.

O corpo do condutor foi removido até Boa Vista pelo Instituto Médico Legal (IML). A Perícia Científica também foi acionada e as causas e laudo pericial do acidente serão concluídos em até cinco dias, conforme a PRF.

