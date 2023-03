homem-morre-durante-abordagem-da-pm-em-itabaiana

PM fala em confronto. A família do homem contesta e diz que ele estava trabalhando na roça no momento da abordagem. Um homem de 23 anos foi morto após ser baleado pela Polícia Militar no Povoado Mangabeira, na zona rural do município de Itabaiana, nessa quinta-feira (30).

A PM informou que houve troca de tiros entre o homem e os agentes, que teriam ido até o local por causa de denúncias de que ele estaria ameaçando moradores da região com uma arma de fogo.

Ao avistar as equipes, o homem teria reagido e iniciado um confronto entre ele e os policiais. Ele foi baleado e socorrido, mas não resistiu.

A polícia ainda disse que, com ele foi apreendida uma pistola com uma munição na câmara, mas que só foi encontrado um cartucho deflagrado e um intacto no bolso do suspeito. O carregador da arma não foi localizado porque, segundo o relato dos agentes, o terreno era de “difícil acesso e com bastante lama”.

A família do homem morto contesta a versão da polícia e diz que ele estava trabalhando na roça no momento da abordagem. Ainda informou que ele não estava armado e que nem teria passagens pela polícia.

O g1 procurou a Secretaria de Segurança Pública para falar sobre o caso, mas até a última atualização desta reportagem não teve retorno.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal e liberado para sepultamento durante a noite da quinta.

