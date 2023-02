homem-morre-durante-troca-de-tiros-com-a-pm-em-resende

Tiroteio aconteceu na noite de segunda-feira, no bairro Fazenda da Barra 2. Durante a madrugada desta terça-feira, um outro confronto foi registrado no bairro Itapuca. Um homem, de 36 anos, morreu ao trocar tiros com policiais militares na noite de segunda-feira (27) em Resende (RJ). O confronto aconteceu no bairro Fazenda da Barra 2.

Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam realizando um patrulhamento de rotina no local quando foram recebidos a tiros por suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e revidaram.

Durante o tiroteio, o homem tentou fugir pelo telhado de uma casa, mas foi atingido. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Nenhum policial ficou ferido.

Uma equipe da perícia esteve no endereço. Em seguida, o corpo do suspeito foi levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

A PM informou que, com o homem, foram encontrados uma pistola, um rádio comunicador e diversas munições.

O material foi levado para a delegacia de Resende, onde a ocorrência foi registrada.

Outro confronto em Resende

Durante a madrugada desta terça-feira (28), houve um outro confronto entre policiais militares e suspeitos de envolvimento com o tráfico em Resende. A troca de tiros aconteceu na Rua Hotílio de Souza, no bairro Itapuca.

A PM informou que os agentes estavam realizando um patrulhamento quando foram atacados a tiros e revidaram. Ninguém ficou ferido.

Ao término dos disparos, os policiais chegaram a fazer uma busca pelo endereço, mas ninguém foi encontrado. A ocorrência foi registrada na delegacia da cidade.

