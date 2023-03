Homem morre e carro fica destruído após colisão de frente em outro veículo na BR-304

Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (24) na região Oeste potiguar. Motorista morreu após colisão entre veículos na BR-304, no RN

Gilli Maia/O Câmera

Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito que aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (24) na BR-304, no interior do Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, outras cinco ficaram levemente feridas.

O acidente envolveu dois carros, modelos Ka e Pampa, que bateram de frente. O caso aconteceu na altura no km 83, na zona rural de Mossoró.

Um passageiro da Pampa morreu na hora, antes da chegada de qualquer socorro médico. A Polícia Rodoviária Federal foi ao local para atender a ocorrência.

A vítima não foi identificada oficialmente até a última atualização desta matéria.

Vittorio Rienzo