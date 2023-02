Homem morre e dois são presos em operação na Vila dos Pescadores, em Cubatão

Ação foi contra o tráfico de drogas. Uma idosa também ficou ferida com estilhaços de vidro de uma janela, que foi atingida por um tiro. Criminoso morre e dois foram presos durante operação em comunidade de Cubatão

Polícia Militar

Um homem morreu e dois foram presos durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas, nesta terça-feira (14), na Vila dos Pescadores em Cubatão (SP). Uma idosa também ficou ferida com estilhaços de vidro da janela da casa dela, que foi atingida por um tiro.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 12h30, equipes do 2º Batalhões de Ações Especiais de Polícia (BAEP), chegaram na comunidade pela Rua Amaral Neto e encontraram homens armados. Eles atiraram contra os policiais, que revidaram.

Um dos suspeitos foi atingido por tiros e permaneceu no chão. Durante a revista da polícia, foram encontrados com ele duas pistolas e uma mochila com diversas munições, dinheiro e porções de droga.

Os policiais solicitaram o Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o homem baleado. A equipe fez a remoção dele até o hospital. Segundo as autoridades, ele morreu no caminho da unidade de saúde.

A janela da casa de uma moradora foi atingida por um dos tiros. Uma idosa, moradora do local, ficou ferida no braço e na perna por conta dos estilhaços de vidro. Ela foi encaminhada ao Pronto Socorro de Cubatão e, segundo a unidade de saúde, ela passou por atendimento médico e foi liberada.

O caso foi registrado na Delegacia de Cubatão como morte em decorrência de intervenção policial, lesão corporal, homicídio tentado, apreensão de objeto e drogas sem autorização ou em desacordo. A Polícia Militar também apura o caso por meio de inquérito policial.

Segundo confronto

Em outro momento, por volta de 17h, durante o procedimento pericial no comunidade, uma equipe da Polícia Militar foi surpreendida por cerca de 30 homem, que organizaram uma emboscada. O grupo começou a atirar contra os policiais, o que iniciou um novo confronto.

As autoridades revidaram e, em determinado momento, conseguiram render dois homens. Um deles foi baleado e teve a pistola dele apreendida. Um outro indivíduo se rendeu. A dupla foi presa e os demais suspeitos fugiram pelos becos da comunidade.

Durante a operação policiail foram apreendidas três pistolas, diversas porções de maconha, cocaína e crack, dinheiro, cadernos com contabilidade das drogas e rádio comunicadores.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

pappa2200