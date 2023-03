Homem morre e mulher fica ferida após moto bater contra árvore na RJ-155, em Rio Claro

Acidente aconteceu na pista sentido Angra dos Reis, perto de uma localidade conhecida como Cascata. Mulher foi socorrida e levada para o Hospital Nossa Senhora da Piedade. Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após a moto em que eles estavam bater contra uma árvore na manhã deste sábado (5) na RJ-155, em Rio Claro (RJ).

O acidente aconteceu por volta de 10h, na pista sentido Angra dos Reis, perto de uma localidade conhecida como Cascata.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem, que pilotava a moto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Ainda de acordo com o Samu, a mulher foi socorrida e levada para o Hospital Nossa Senhora da Piedade com dores no braço direito.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informado o estado de saúde da paciente até o fim da tarde deste sábado.

Uma equipe da Polícia Civil foi acionada para realizar uma perícia no local do acidente. Até a publicação desta reportagem, as causas da batida eram desconhecidas.

valipomponi