Homem morre e outro fica ferido após tiros em casa noturna no Centro de São José dos Campos, SP

Polícia Civil procura imagens de câmeras de segurança para entender o motivo do crime. Um homem morreu e outro ficou ferido na madrugada desta quinta-feira (9) após disparos de tiros em uma casa noturna na região central de São José dos Campos (SP).

O crime aconteceu em uma boate que fica na rua João Guilhermino. Umas das foi encontrada já morta quando equipes de resgate chegaram no local, enquanto outra estava ferida e foi encaminhada a uma unidade de saúde.

A corporação procura câmeras de segurança para analisar e entender o que motivou a troca de tiros no local. Ninguém foi preso.

