homem-morre-eletrocutado-ao-tentar-furtar-fios-de-luz-em-sc,-diz-pm

Corpo foi encontrado sobre a caixa de energia subterrânea, de onde vem a fiação do poste. Caso aconteceu em Criciúma, no Sul catarinense. Homem morreu eletrocutado em Criciúma

Corpo de Bombeiros/ Divulgação

Um homem morreu eletrocutado nesta segunda-feira (20) durante uma tentativa de furto de fiação elétrica em Criciúma, no Sul catarinense, informou a Polícia Militar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima já estava sem vida quando os socorristas chegaram ao local, na Rua Vitor Hugo, bairro Santa Bárbara.

O homem segurava um fio na mão esquerda e um alicate na direita. Ele não havia sido identificado até a ultima atualização da matéria.

O corpo estava sobre a caixa de energia subterrânea, de onde vem a fiação do poste.

De acordo com a PM, equipe das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) esteve no local e confirmou a tentativa de furto. Foi necessário desligar a rede de energia do poste para retirar o corpo.

O g1 SC tentou contato com a empresa, bem como com a Polícia Civil, mas não teve retorno até a última atualização do texto.

