PRF registra que acidente ocorreu por volta das 6h desta segunda-feira (20), em Apodi. Mulher e jovem são socorridos e levados a hospital de Mossoró. Um homem de 49 anos morreu em um acidente ocorrido por volta das 6h desta segunda-feira (20), no km 48,5 da BR-405, no município de Apodi, na região Oeste do Rio Grande do Norte.

Homem morre em acidente na BR-405, no interior do RN

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele conduzia um veículo modelo Celta e saiu da pista. O motorista morreu no local, antes da chegada do socorro.

Uma mulher e um jovem – mãe e filho – que também estavam no carro sofreram lesões graves e foram socorridos pelo Samu. Eles foram levados ao Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

