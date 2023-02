Homem morre em São João da Barra após ser atingido por guarda-roupa dentro de casa

Segundo a Polícia, ele estaria tentando pegar um objeto que estava em cima do móvel. Enteada da vítima encontrou o corpo. Um homem de 45 anos, identificado pelo Corpo de Bombeiros como Fernando Cardoso, morreu neste sábado (25) após ser atingido por um guarda-roupa dentro de sua casa, em São João da Barra, no Norte Fluminense.

De acordo com as informações da Polícia Militar, que foi acionada para a ocorrência às 16h30 e foi até o local, na localidade conhecida como Nova São João da Barra, a enteada da vítima foi visitá-la após o almoço de sábado, momento em que encontrou seu corpo com o guarda-roupa em cima, dentro de casa.

Pessoas que estavam perto da casa ajudaram a remover o móvel de cima do corpo de Fernando e acionaram o socorro, que chegou ao local e constatou que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar, então, acionou a perícia para o local, sendo confirmado pelo perito que o corpo não possuía marcas de agressão ou violência, e que Fernando teria morrido enquanto tentava pegar um objeto que estaria em cima do guarda-roupa.

Após a perícia, o Corpo de Bombeiros foi autorizado a remover o corpo do homem para o Instituto Médico Legal de Campos, onde chegou por volta de 19h para que a autópsia fosse realizada.

O caso foi registrado na 145ª Delegacia, de São João da Barra. Questionada sobre mais detalhes da ocorrência, a Polícia Civil ainda não respondeu aos questionamentos feitos pelo g1.

