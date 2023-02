Homem morre em troca de tiros com a Polícia Militar durante operação contra o tráfico de drogas

Suspeito seria alvo de um mandado de busca e teria recebido equipe com disparos. Confronto aconteceu em Araguatins, no norte do estado. Objetos apreendidos na operação em Araguatins

Uma abordagem da Polícia Militar terminou com um suspeito baleado e morto na manhã desta quinta-feira (16) em Araguatins, no norte do estado. O homem que morreu foi identificado como Helailson da Silva Lima, de 33 anos.

A Polícia Militar foi questionada sobre a ocorrência, mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.

O g1 apurou que o confronto aconteceu durante uma operação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão em uma investigação sobre o tráfico de drogas na região.

A informação é de estavam sendo feitas buscas em diversos endereços de Araguatins e ao chegar à casa de Helailson, a equipe da PM teria sido recebida com disparos de arma de fogo. Os policiais revidaram e atingiram o suspeito, que não resistiu e morreu no local.

Segundo a polícia, o homem tinha duas condenações por tráfico de drogas e seria alvo de mandado de busca e apreensão.

