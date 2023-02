Homem morre esfaqueado em Ferraz de Vasconcelos; cunhado é suspeito

Depois do crime, casa do suspeito foi invadida e ele foi agredido. Um homem de 34 anos foi esfaqueado na Vila Jurema, em Ferraz de Vasconcelos, depois de uma discussão com o cunhado. A Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), informou que o crime foi no domingo (12), por volta das 17h30.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar no endereço indicado, encontraram a vítima já sem vida. Os agentes verificaram que o homem teria sido esfaqueada pelo cunhado, com quem teve uma discussão. Em seguida, moradores entraram na casa do suspeito, de 40 anos, e o agrediram fisicamente. O homem precisou ser socorrido e levado ao Hospital Santa Marcelina onde permaneceu internado.

A esposa do suspeito, de 31 anos, relatou que também foi agredida pelos invasores. A polícia solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.

