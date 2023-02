homem-morre-esmagado-por-carro-em-capotamento-no-interior-de-roraima

Motorista perdeu controle da direção e veículo com quatro passageiros capotou. Rubens da Costa Silva, de 27 anos, foi parcialmente arremessado e morreu na hora. Acidente foi na vicinal 16, na região da Vila São José, no Cantá, interior de Roraima

Arquivo pessoal

Um homem identificado como Rubens da Costa Silva, de 27 anos, morreu em um capotamento na tarde desse domingo (19) de carnaval no município do Cantá, ao Norte de Roraima. Ele estava o carro com outros quatro homens quando ocorreu o acidente.

Com o capotamento, Rubens teve o corpo parcialmente arremessado e foi esmagado pelo veículo, informou a Polícia Militar.

A vítima, que estava como passageiro junto com outros três homens, e o motorista, seguiam pela vicinal 16 rumo à vila São José quando o condutor perdeu o controle da direção e capotou.

Os ocupantes do carro disseram à PM que todos estava bebendo desde cedo. Eles relatara ainda que iam até a vila São José para comprar mais bebida alcoólica quando ocorreu o acidente.

Com o acidente, a PM acionou a perícia da Polícia Civil e o Instituto Médico Legal para remover o corpo a Boa Vista, onde seria feito os exames cadavéricos.

Vittorio Ferla