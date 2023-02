Homem morre vítima de colisão frontal entre caminhão e carro na Rodovia Arlindo Béttio, em Teodoro Sampaio

Acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta quinta-feira (16), em um trecho próximo ao Parque Estadual do Morro do Diabo. Morador de São José do Rio Preto (SP) morreu vítima de acidente de trânsito em Teodoro Sampaio (SP) na madrugada desta quinta-feira (16)

Um homem, de 57 anos, morreu vítima de acidente de trânsito, na madrugada desta quinta-feira (16), na Rodovia Arlindo Béttio (SP-613), em Teodoro Sampaio (SP).

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar Rodoviária, um caminhão e um carro envolveram-se em uma colisão frontal na altura do km 13,200, em um trecho próximo ao Parque Estadual do Morro do Diabo.

O motorista que dirigia o carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o condutor do caminhão não ficou ferido.

Segundo a polícia, o caminhão tombou fora da pista após a colisão frontal com o carro, que tracionava um reboque.

Os veículos transitavam em sentidos opostos e, por motivos a serem esclarecidos, bateram de frente.

Morador de São José do Rio Preto (SP), o homem que conduzi o carro ficou preso nas ferragens e faleceu no local.

O condutor do caminhão não sofreu ferimentos, mas uma passageira teve lesões de natureza leve e foi levada ao Pronto-socorro de Teodoro Sampaio para receber atendimento médico.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e apurar as causas e circunstâncias do acidente.

pappa2200