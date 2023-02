homem-morto-no-aureny-iii-foi-alvo-de-pelo-menos-20-tiros,-diz-pm

Vítima não tinha passagens pela polícia e trabalhava como garçon. Outras duas pessoas que estavam no local foram baleadas e levadas para o hospital. A primeira morte registrada na noite deste domingo (19) foi de um homem identificado como Jardel Rodrigues Pereira, de 38 anos. O crime aconteceu no setor União Sul, por volta das 20h50. Segundo a Polícia Militar, os criminosos teriam disparado cerca de 20 tiros contra ele e também acabaram acertando outras duas pessoas que estavam no local.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Testemunhas contaram que seis suspeitos chegaram em três motos e começaram a atirar em direção a Jardel Rodrigues. Ele morreu ainda local após ser atingido por pelo menos oito tiros. Jardel trabalhava como garçom e não tinha passagens pela polícia.

LEIA TAMBÉM

Dois novos homicídios são registrados em Palmas

Forças de segurança anunciam ações para combater violência após onda de homicídios em Palmas

Palmas tem noite violenta com quatro assassinatos e uma tentativa de homicídio

As outras duas pessoas que ficaram baleadas foram socorridas pelo Samu e levadas para o Hospital Geral de Palmas (HGP). Não há informação sobre o estado de saúde delas.

Equipes da Polícia Civil e Científica estiveram no local e depois o corpo foi recolhido pelo IML.

Horas depois uma segunda morte foi registrada, já na madrugada de segunda-feira (20), no Aureny III.

Onda de violência

Durante o fim de semana foram pelo menos cinco mortes registradas na capital. Entre quinta (16) e sexta (17) outros quatro assassinatos tinham sido registrados. Ao todo, foram nove mortes nos quatro dias.

Neste domingo (19) as forças de segurança anunciaram medidas para tentar conter a onda de violência que vem sendo registrada em Palmas.

O que diz a Secretaria de Segurança Pública

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informa que as equipes da 1ª Divisão Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa – 1ª DHPP de Palmas, bem como a perícia oficial do Estado estiveram em todos locais de crimes, colhendo informações que vão embasar os inquéritos policiais já instaurados, para apurar as circunstâncias e motivação, bem como suas respectivas autorias.

As equipes seguem em diligências. Mais informações serão passadas em momento oportuno.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata