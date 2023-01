Homem passa mal e cai de pontilhão de 11 metros em Araraquara

Vítima foi socorrida até a Santa Casa com escoriações e uma lesão no quadril. Homem cai de pontilhão em Araraquara

A cidadeon/Araraquara

Um homem caiu do pontilhão da Avenida Barroso, de uma altura de 11 metros, na manhã desta terça-feira (24), na região central de Araraquara (SP).

Segundo informações dos socorristas, o homem teria passado mal e, ao tentar segurar na barra de proteção, se desiquilibrou e caiu.

A vítima sofreu escoriações e uma lesão no quadril e foi socorrida para a Santa Casa por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

