Homem perde o controle da moto, cai em rio e é encontrado morto em Itapira, diz Polícia Civil

Acidente ocorreu na madrugada deste sábado (1). Corpo foi localizado às margens do Ribeirão da Penha durante a manhã. Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o caso foi registrado

Reprodução/EPTV

Um homem de 38 anos foi encontrado morto às margens do Rio Ribeirão da Penha na manhã deste sábado (1) em Itapira (SP). A vítima, segundo a Polícia Civil, teria caído no local após perder o controle da moto que pilotava quando passava pela Avenida dos Italianos, no Centro da cidade.

O boletim de ocorrência aponta que a motocicleta foi encontrada durante a madrugada por um guarda municipal, que não localizou o condutor.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi encontrada pela manhã, às margens do rio.

O caso foi registrado como morte suspeita e/ou acidental na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu (SP).

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Mata