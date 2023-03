Homem picado por cobra é resgatado pelo helicóptero da PM em Monteiro Lobato

Um trabalhador rural foi picado por uma cobra Jararaca e levado ao Hospital Municipal de São José dos Campos para receber o soro específico contra essa picada. Homem picado por cobra é resgatado pelo Helicóptero Águia, em Monteiro Lobato

Um homem foi resgatado pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, depois de ser picado por uma cobra jararaca nesta sexta-feira (10) em Monteiro Lobato.

A vítima é um trabalhador rural que foi levado ao Hospital Municipal de São José dos Campos para receber o soro antiofídico, um soro específico utilizado em casos de picada de cobras. O estado de saúde do homem ainda não foi divulgado.

Levantamento realizado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) aponta que foram registrados 259 ataques de cobras no Vale do Paraíba e Litoral Norte em 2022. Em 2021, foram 292 casos.

Em casos de picadas de animais, como a de cobra, é recomendável que a pessoa procure imediatamente o hospital mais próximo para receber o soro.

