Homem pula muro e furta portão de casa na Zona Sul de Natal; veja vídeo

Um homem pulou o muro de uma casa e roubou o portão da garagem do imóvel, na manhã deste domingo (2), em Natal. O caso aconteceu por volta das 6h, no conjunto Alagamar, em Ponta Negra, na Zona Sul da capital.

A ação ousada do criminoso foi registrada por câmeras de segurança.

No momento do crime, não havia ninguém na casa, que pertence ao publicitário Adelmo Freire. O imóvel construído por ele há vários anos é alugado para temporadas, atualmente.

De acordo com Adelmo, o suspeito é um usuário de drogas que vive na região e já vem causando prejuízos há cerca de um mês.

“Esse cara já vem incomodando de um mês para cá. Pula o muro e leva uma torneira, leva o botijão de gás. Dessa vez, ele foi além e levou o portão”, afirmou o publicitário. De acordo com ele, embora tenha entrado no quintal, o homem não teve acesso à parte interna da casa.

O proprietário do imóvel descobriu o furto do portão na manhã deste domingo, pouco tempo após o crime. Ele conta que tem ido diariamente ao local, justamente para observar se mais alguma coisa foi furtada e tentar evitar novas ações criminosas.

Adelmo relatou que, ao ver o acesso aberto, imaginou que criminosos tivessem aberto o portão para furtar algum outro objeto, mas descobriu que o próprio portão tinha sido levado. Ao assistir as imagens gravadas pela câmera de segurança, descobriu que tudo foi feito por apenas um homem.

“Pulou o muro, desativou o portão por dentro e saiu levando o portão na cabeça”, disse o proprietário.

A Polícia Militar foi acionada, fez buscas, mas não localizou o suspeito ou o portão.

