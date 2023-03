Homem que ameaçou e queimou rosto da ex com água quente é preso em São José dos Campos, SP

A vítima acusa o criminoso de agredi-la e ameaçá-la depois de uma tentativa de separação. Depois do caso, ele chegou a oferecer dinheiro para ela tirar as acusações. O homem que ameaçou e queimou o rosto da ex-esposa com água fervendo foi preso por policiais 3º Batalhão de Ações Especiais (Baep), da Polícia Militar, de São José dos Campos (SP) na tarde da última segunda-feira (6).

A detenção aconteceu depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo expediu um mandado de prisão preventiva contra ele. O g1 apurou que o homem foi encontrado pelos agentes na casa da mãe por volta das 17h.

O caso é investigado como lesão corporal e violência doméstica por meio de um inquérito instaurado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) da cidade. A vítima tinha solicitado medida protetiva contra o autor depois da agressão no dia 25 de fevereiro (leia mais abaixo).

Ao g1, a vítima Juliana Bogos contou que a solicitação de prisão preventiva do ex-marido foi feita pelo advogado dela na última quinta-feira (2).

“Agora estou mais tranquila. A justiça foi feita, mas ainda aguardamos a audiência”, afirma.

Mulher tem rosto queimado com água quente pelo marido e relata ameaças: "Estou presa em casa"

O caso

A mulher de 27 anos acusa o ex-marido de queimar com água quente seu rosto, ombros, costas e seios em São José dos Campos.

O crime ganhou repercussão nas redes sociais e aconteceu no dia 25 de fevereiro, depois de uma discussão do casal no apartamento onde eles moravam juntos, no bairro Parque Nova Esperança.

Em entrevista ao g1, Juliana Bogos explicou que o histórico de agressões teve início em outubro de 2022. Os dois estavam juntos há cinco anos, mas ela descobriu uma traição e decidiu terminar o relacionamento. Dois meses depois, em dezembro, ele pediu perdão, se mostrou arrependido e a mulher aceitou.

Desde o início deste ano, no entanto, o comportamento do marido estava incomodando Juliana, que novamente optou pelo término. “Ele estava muito possessivo, piorando cada vez mais. Dizia que se eu o deixasse, ia se matar e colocar a culpa em mim”, lembra.

Mulher tem rosto queimado com água quente pelo marido e relata ameaças: "Estou presa em casa"

No dia 24 de fevereiro, depois de uma nova tentativa de término, Juliana conta que o ex-marido se tornou agressivo e começou a discutir. Em determinado momento da briga, ele rasgou roupas dela, quebrou o celular e a enforcou. “Estou praticamente sem roupa. Ele quebrou meu celular para eu não chamar o socorro.”

Ela chegou a se trancar no quarto com a filha de três anos, mas ele conseguiu arrombar a porta, o que acordou a criança por conta do barulho. Para evitar da filha ver a discussão, Juliana conseguiu fazer o marido dormir.

Apesar da situação naquele momento ter amenizado, os atos violentos do agressor continuaram na manhã do sábado, que foi quando ele jogou água fervendo sobre a mulher.

“Ele começou a esquentar a água e eu achei que ia fazer café, mas começou a me perguntar se eu não ia voltar com ele. Eu disse que não, que não tinha como e que ele precisava se tratar. Foi nisso que ele me disse ‘então você vai sentir a dor que eu estou sentido’ e jogou a água fervendo em mim.”

Depois disso, o homem fugiu. Juliana chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e recebeu atendimento médico. Ela lembra que o ataque a machucou muito.

Mulher tem rosto queimado com água quente pelo marido e relata ameaças: "Estou presa em casa"

