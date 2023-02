Homem que armazenava pornografia infantil no celular é preso durante operação da PF em Rondônia

A investigação contra o suspeito começou em janeiro deste ano. Segundo a PF, os crimes eram praticados desde 2021. Um homem foi preso em flagrante durante a Operação Codinome, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na última sexta-feira (10), em Porto Velho (RO). A ação investiga crimes de aquisição e armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil.

Segundo a PF, a investigação contra o suspeito começou em janeiro deste ano, após o relatório de uma organização não-governamental apontar denúncia sobre armazenamento de vídeos contendo pornografia infantil.

As investigações da PF apontaram que os crimes eram praticados desde 2021, “com o conteúdo ilícito adquirido e armazenado, em que predominantemente crianças do sexo feminino eram violentadas e abusadas sexualmente”.

A Polícia Federal identificou o adulto e durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, o homem foi flagrado armazenando pornografia infantojuvenil no celular.

Então recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido para a sede da PF em Porto Velho para que fossem adotadas as medidas cabíveis. Ainda segundo a corporação, os demais dispositivos eletrônicos apreendidos serão periciados e analisados.

O suspeito está à disposição da Justiça e responderá pelo crime de aquisição e armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil.

A Operação Codinome faz referência aos perfis falsos usados pelo investigado nas redes sociais.

