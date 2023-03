Homem que bateu em colega com barra de ferro na cabeça é indiciado por tentativa de homicídio qualificado

Crime aconteceu em Araguaína, em setembro de 2022. Vítima ainda passa por tratamento médico. Agressão aconteceu em ponto de ônibus em setembro de 2022

Reprodução

Homem de 39 anos foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado por ter agredido, com uma barra de ferro na cabeça, um colega de 36 anos. O crime aconteceu em Araguaína em setembro de 2022. A Polícia Civil concluiu as investigações nesta última sexta-feira (10).

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito corre e agride a vítima pelas costas. Ele caiu no chão desacordado e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que levou a vítima para o Hospital Regional de Araguaína.

A vítima ainda passa por tratamento médico.

Motivação

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o motivo da tentativa de homicídio teria sido que vítima e agressor, que trabalhavam no mesmo lugar e faziam o transporte clandestino de passageiros, haviam se desentendido alguns dias antes.

“As investigações revelaram que os dois tiveram um atrito motivado pelo fato de que uma passageira que faria uma corrida com a vítima acabou desistindo e optou por ir com outro motorista. Em razão disso, a vítima foi tirar satisfações com o agressor e ambos acabaram entrando em um confronto físico sendo que o autor acabou recebendo vários golpes”, disse o delegado Adriano Carvalho.

O homem confessou a agressão, alegando vingança, já que tinha sido agredido pela vítima. Ele ainda alegou, ainda, que foi humilhado pela vítima em seu local de trabalho.

O caso agora segue para a Justiça.

